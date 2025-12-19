Τσουκαλάς: “Μετά τα τελεσίγραφα, ήρθαν οι απειλές της κυβέρνησης κατά των αγροτών”

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα των αγροτών, με αφορμή δηλώσεις του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ασκεί το ΠΑΣΟΚ.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει πως “μετά τα τελεσίγραφα, ήρθαν οι απειλές της κυβέρνησης κατά των αγροτών.

Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ ανέφερε σχολιάζοντας τα αίτημα των αγροτών πως «δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει “όχι, δεν μιλάω”. Με το “δεν μιλάω” στο τέλος δεν θα πάρει κανείς τίποτα»”.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, “είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο.

Τους εμπαίζει χαρακτηρίζοντας δίκαια τα αιτήματα τους από τη μία και στέλνοντας δια του κ. Βορίδη τελεσίγραφα ότι δεν θα πάρουν τίποτα από την άλλη.

Ο κ. Βορίδης, βασικός πολιτικός υπαίτιος της ασφυκτικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στον πρωτογενή τομέα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κουνά προκλητικά το δάχτυλο στον αγροτικό κόσμο”.

“Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση προσχηματικά και μόνο εννοεί το διάλογο. Ως αποδοχή των τετελεσμένων που έχει δημιουργήσει η αδιέξοδη πολιτική της. Έχει πλέον όλη την ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται” καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.