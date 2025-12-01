Τσιάρας: “Η πόρτα του ΥΠΑΑΤ είναι πάντα ανοικτή για τους αγρότες”

Η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του σήμερα στον ΑΝΤ1 υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η πόρτα του ΥΠΑΑΤ είναι πάντα ανοικτή για διάλογο με τους αγρότες.

Μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι πρόκειται για “δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι οι Έλληνες παραγωγοί αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα που έχουν προκληθεί από την ξηρασία στην παραγωγή αλλά και από τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας πως “οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα” και τους υποσχέθηκε ότι “όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο“.

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ροής των πληρωμών, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι “έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ“. Όπως ανέφερε, “ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Υπήρχαν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες θα είχαν τον κίνδυνο της διακοπής της ροής των ευρωπαϊκών πόρων“.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε “πέρυσι είχαν δοθεί γύρω στα 476 εκατομμύρια, φέτος δόθηκαν 363 εκατ. για προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης“.

Αιτιολογώντας τη μειωμένη προκαταβολή είπε ότι από αυτή εξαιρούνται 2.000 παραγωγοί που βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα λόγω παρατυπιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης σε περίπου 45.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος στοιχείων.

Σε αυτούς θα δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενστάσεις, καθώς, όπως είπε, “απ’ αυτήν την εβδομάδα θα φροντίσουμε να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα, μια δυνατότητα αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματά τους να τα πάρουν“. Σε αυτόν τον κατάλογο, είπε, πρέπει να προστεθούν και οι ιδιοκτήτες περί των 11.000 αγροτεμαχίων που έχουν πρόβλημα με τον ΚΑΕΚ καθώς και περίπου 13.000 κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος στις περιοχές τους παρά το ότι έχουν τιμολόγια γάλακτος, κρέατος, αγοράς ζωοτροφών. Διαβεβαίωσε, όμως, ότι “και αυτοί προφανώς θα λάβουν τις επιδοτήσεις“.

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι “υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα σημαντικών πληρωμών μέσα στο Δεκέμβριο” και εκτίμησε ότι “θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση γενικότερα σε όλο τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν πετάω στα σύννεφα, ούτε πολύ περισσότερο είμαι μακριά από μια πραγματικότητα η οποία αφορά στον ίδιο τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες και να στηρίξουμε τον κόσμο αυτό με όποια δυνατότητα υπάρχει. Πάντα λέω ότι είμαστε εδώ και επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να βρούμε τη λύση σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται” κατέληξε.