Οι αγρότες έστησαν μπλόκο και στα Μάλγαρα: Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας – Οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ (φωτογραφίες)

Κλειστή είναι η εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς οι αγρότες έστησαν μπλόκο με τα τρακτέρ τους.

Ο δρόμος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον κόμβο των Μαλγάρων, καθώς ενώ αρχικά, είχαν κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα, στη συνέχεια, αφού άφησαν να περάσουν κάποια οχήματα, έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών, με έναν οδηγό ΙΧ να πέφτει πάνω σε τρακτέρ. Αυτή την ώρα έχει δημιουργηθεί μία λωρίδα για να μπορούν να φεύγουν τα οχήματα.

Οι αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις και από παρακαμπτήριες οδούς κατόρθωσαν να βγουν στην εθνική οδό στον κόμβο των Μαλγάρων και να παρατάξουν τα περίπου 200 τρακτέρ τους. ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Μπλόκο και στο ύψος της Νίκαιας

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χες το μεσημέρι της Κυριακής παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου. ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων. ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο -ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά- ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.

Παραμένει κλειστός ο Ε-65

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Πού βρίσκονται τα υπόλοιπα μπλόκα

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως αποφασίστηκε, θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, με περισσότερα από 1000 τρακτέρ. Αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του νομού της Ροδόπης χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σε νέα συγκεντρωση στον κόμβο Καλπακίου Ιωαννίνων θα προχωρήσουν σήμερα, στις 18:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί του νόμου Ιωαννίνων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, έκλεισαν με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι το σημερινό κάλεσμα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις.

Στους δρόμους αναμένεται να βγουν και οι αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στον Λούρο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.