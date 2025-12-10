Τσιάρας: Για να υπάρξει εκτόνωση, θα πρέπει οι αγρότες να κάτσουν στο τραπέζι

Θέση για το μείζον θέμα με τους αγρότες πήρε την Τετάρτη 10/12 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Συγκεκριμένα, μετά την 5ωρη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στα γραφεία της Πειραιώς ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε «είναι πάντα σημαντικό να μπορεί κανείς με διάλογο να εντοπίζει τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και να προσπαθεί να τα επιλύσει. Είναι ο διάλογος για τον οποίο αφορά ακόμη και αυτή την ανοιχτή πρόσκληση προς τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.

Είχαμε την ευκαιρία για μια σοβαρή εποικοδομητική συζήτηση, για να λύσουμε τα θέματα των πληρωμών και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Μόνο με τον διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των αγροτών».

Παράλληλα, για την συνάντηση με τους βουλευτές υποστήριξε πως «με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Είχαμε μια έντονη, αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές για όλα τα προβλήματα που τους απασχολούν. Σαφώς και υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης, αλλά για να εφαρμοστούν θα πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά στο τραπέζι της συζήτησης. Η κυβέρνηση απέδειξε ότι στέκεται δίπλα στους αγρότες, τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους. Πρόθεσή μας ήταν και είναι να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο».

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές εκτοξεύουν τα βέλη τους στον Κ. Τσιάρα για τα μπλόκα των αγροτών

Στην εσωκομματική συζήτηση, στην οποία συμμετέχουν και κορυφαία στελέχη όπως ο Μάκης Βορίδης, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν απαραίτητοι: «Αν δεν γίνονταν έλεγχοι, θα κινδύνευαν οι ευρωπαϊκοί πόροι», υπογράμμισε.

Παραδέχθηκε πάντως πως «οι κινητοποιήσεις είναι μεγάλες» και πως κάθε μπλόκο διατυπώνει διαφορετικά αιτήματα, γεγονός που δεν έχει επιτρέψει τη συγκρότηση κεντρικού συντονιστικού οργάνου των αγροτών. Σημείωσε επίσης ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για συζήτηση, η διαμαρτυρία θα είναι τυφλή», επιμένοντας ότι τα βασικά αιτήματα, κυρίως η μείωση του κόστους παραγωγής, έχουν ήδη εν μέρει ικανοποιηθεί.

«Μαξιμαλιστικά αιτήματα δεν ικανοποιούνται»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι αιτήματα όπως «εγγυημένη χαμηλή τιμή» δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν «ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά», ενώ αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις παραγωγών που έλαβαν μειωμένες ενισχύσεις, αποδίδοντάς το σε ευρήματα των ελέγχων.

Ενστάσεις από βουλευτές – Θέμα με ΕΛΓΑ και ΑΑΔΕ

Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέτα Μακρή περιέγραψε τη συμμετοχή στα μπλόκα ως «πρωτοφανή», θέτοντας ζήτημα αποτυχίας στην επικοινωνιακή διαχείριση.

Ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπανιάς ζήτησε να υπάρξει λύση για τις αυτόματες παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΓΑ, με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Ανδρέα Λυκουρέντζο, να απαντά ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα δημιουργούσε ζήτημα νομιμότητας και πως οι παρακρατήσεις έγιναν με επιλογή των ίδιων των παραγωγών μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, αρκετοί βουλευτές εξέφρασαν αμφιβολίες για το νέο μοντέλο μεταφοράς αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;» είπε ο Φάνης Παππάς.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ανδρέας Κατσανιώτης, που θύμισε ότι επίορκοι έχουν εντοπιστεί και σε εφορίες και τελωνεία, χωρίς όμως να καταργηθούν οι δομές.

Βορίδης: «Δεν βλέπω στρατηγική εκτόνωσης»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, ρωτώντας ευθέως: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Στο ίδιο κλίμα και ο κ. Κατσανιώτης, ο οποίος σημείωσε πως «δεν υπάρχει σχέδιο, παρά μόνο αναπαραγωγή του τι θα τους δώσουμε».

Ηχούν καμπανάκια στη ΝΔ εν μέσω κλιμακούμενων κινητοποιήσεων

Η παρέμβαση έξι «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι με κοινή δήλωσή τους ζήτησαν άρση του «άδικου και καταχρηστικού αποκλεισμού» παραγωγών από τις ενισχύσεις λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει ήδη προκαλέσει τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Το φορτισμένο αυτό κλίμα, σε συνδυασμό με την απρόβλεπτη κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, προμηνύει ένα δύσκολο μεσημέρι για τον κ. Τσιάρα – ο οποίος αναμένεται να δεχθεί σκληρή κριτική, με την κυβέρνηση να ελπίζει ότι η σημερινή συζήτηση θα εκτονώσει την ένταση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.