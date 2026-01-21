Τσιάρας: Εργαλείο εθνικής στρατηγικής η πρόταση της κυβέρνησης για τη σύσταση Διακομματική Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα 

«Η Διακομματική Επιτροπής της Βουλής για τον Πρωτογενή τομέα, δεν είναι διακομματικός συμβιβασμός αλλά εργαλείο στρατηγικής» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρας κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια επί της προτάσεως του πρωθυπουργού για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Η πρόταση της κυβέρνησης είπε ο κ. Τσιάρας «είναι σε μια κατεύθυνση αναζήτησης ενός συγκριμένου πλαισίου για τον πρωτογενή μας τομέα για τα πολλά επόμενα χρόνια». Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση είπε πως «σε αυτό σας καλούμε να εισφέρεται με τις απόψεις σας στη συν-διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, μιας εθνικής πολιτικής». Σήμερα, ανέφερε ο υπουργός, «οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ασχοληθούμε με τα σοβαρά προβλήματα των Ελλήνων παραγωγών» και «να ανοίξουμε ένα διάλογο, με διακομματικό προεδρείο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Να συζητήσουμε τα διαχρονικά προβλήματα του τομέα, να σχεδιάζοντας τις προοπτικές του καθώς στηρίζει ολόκληρη την οικονομία της χώρας και να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο εφαρμόσιμων προτάσεων και σε λύσεις που θα δεσμεύσουν όχι αυτή αλλά όλες τις επόμενες κυβερνήσεις ως εθνική γραμμή για τα επόμενα χρόνια». «Εμείς», είπε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, «σας θέλουμε συμμάχους, εσείς όμως θα επιλέξετε εάν θέλετε να συμμετέχετε με προτάσεις ή όχι γιατί ο πρωτογενής τομέας δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά στο μέλλον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πραγματικό πολιτικό στοίχημα, τόνισε ο υπουργός «δεν είναι το ποιος θα πει το πιο εύκολο σύνθημα, αλλά το ποιος είναι έτοιμος να καταθέσει τις πιο ρεαλιστικές λύσεις και εφαρμόσιμες προτάσεις»

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «αισθανθήκαμε την αγωνίας και τον θυμό του αγροτικού κόσμου και οι λόγοι είναι προφανείς: το υψηλό κόστος παραγωγής, οι διακυμάνσεις στις τιμές, η κλιματική κρίση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που καταστρέφουν τις σοδειές τους, οι νόσοι των ζώων και οι πιέσεις στην κτηνοτροφική μας παραγωγή όπως και η αίσθηση ότι το σύστημα δεν ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες των παραγωγών». Την σκληρή αυτή πραγματικότητα είπε ο υπουργός «δεν πρέπει να την ωραιοποιούμε αλλά ούτε και να την υποβαθμίζουμε» και ως «Πολιτεία και πολιτικός κόσμος θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε σε βιώσιμες λύσεις»

Η Πολιτεία, είπε ο κ. Τσιάρας, «παρά τις δυσκολίες στάθηκε δίπλα στον πρωτογενή τομέα με ουσιαστικό τρόπο» και ανέφερε ότι «μόνο το προηγούμενο έτος καταβλήθηκαν 3,8 δισ. ευρώ, ένα ποσό άνευ προηγουμένου που κράτησε όρθιες τις εκμεταλλεύσεις, έδωσε ρευστότητα στην Περιφέρεια, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των παραγωγών ότι η Πολιτεία δεν του αφήνει μόνους». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έκλεισε ένα κύκλο και άνοιξε ένα νέο πιο απαιτητικό και ποιο δίκαιο ώστε οι αποδόσεις των ενισχύσεων πλέον να γίνονται πιο διαφανείς, με σύγχρονα εργαλεία και αυξημένη αξιοπιστία».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους παραγωγούς και εξήγγειλε νέα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα πως “η Πολιτεία δεν στέκεται απέναντι στον αγροτικό κόσμο αλλά είναι δίπλα του” και ταυτόχρονα σε ένα δύσκολο εθνικό και διεθνές περιβάλον πήρε μια καθαρή πολιτική πρωτοβουλία με την πρόταση της σύστασης αυτής της Διακομματικής Επιτροπής για την αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα».

Η κοινοβουλευτική αυτή Επιτροπή, είπε ο υπουργός «δεν θα είναι μια Επιτροπή δίχως τέλος, ούτε μια Επιτροπή εντυπώσεων. Έχει σαφές αντικείμενο και πολιτικό βάθος». Περιγράφοντας το έργο της Επιτροπής, είπε ότι «θα πρέπει να εξετάσει «όλα τα μείζονα και κρίσιμα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, τη χαμηλή παραγωγικότητα, τη δομή των εκμεταλλεύσεων, τη θέση του αγρότη στην αλυσίδα αξίας, τις μεγάλες προκλήσεις που φέρνει η νέα ΚΑΠ».

Η πρόσκληση στα κόμματα στην διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής είπε ο υπουργός «δεν είναι επικοινωνιακή, είναι πρόσκληση εθνικής ευθύνης» καθώς ο αγροτικός τομέας «δεν αντέχει κομματικούς αυτοσχεδιασμούς». Ο αγροτικός τομέας σημείωσε ο υπουργός «δεν είναι μια περιφερειακή δραστηριότητα αλλά συμβάλλει περίπου κατά 4% με 4,5% στο ΑΕΠ και εάν συνυπολογίσουμε τις μεταφορές, την τυποποίηση και τις εξαγωγές η αγροτροφική αλυσίδα ξεπερνάει το 10% του Εθνικού μας Προϊόντος». Συνεπώς «χρειάζεται οργάνωση, σύνδεση με την αγορά, εκπαίδευση, καινοτομία και στρατηγικό σχεδιασμό που θα συμπεριληφθεί σε έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγροτική μας πολιτική, είπε ο κ. Τσιάρας «απαιτεί τη μετάβαση από την ατομικότητα στη συλλογικότητα. Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος αντιμετωπίζεται μόνο με συνεργασία και οικονομίες κλίμακος. Σήμερα από τους 2.651 συνεταιρισμούς μόνο οι 858 είναι πλήρως ενεργοί! Και λιγότερο από το 20% των προϊόντων διακινείται συλλογικά» και για να αλλάξει αυτή η εικόνα το ΥΠΑΑΤ προωθεί τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων συνεταιρισμών, τη δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων, στην πρόσβαση των αγορών, την χρηματοδότηση συλλογικών υποδομών παραγωγής και μεταποίησης , καινοτόμα εργαλεία για μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητα και παράλληλα η Πολιτεία επενδύει σε υποδομές, τεχνολογία και καινοτομία με έργα».

Για τη συμφωνία Mercosur ο υπουργός επισήμανε ότι «εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μπροστά μας υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και αυτή η συμφωνία της ΕΕ η οποία συζητείται για χρόνια και υπάρχει πράγματι έντονη ανησυχία αλλά και αρκετή παραπληροφόρηση». Υπογράμμισε ότι «η συμφωνία αυτή, δεν ανοίγει ανεξέλεγκτη την ευρωπαϊκή αγορά, ούτε αφήνει απροστάτευτους τους Έλληνες παραγωγούς. Αντίθετα, ανοίγει νέες εξαγωγικές ευκαιρίες αγορές άνω των 275 εκατομμυριών καταναλωτών» όταν η Ελλάδα σε αυτές τις χώρες της Mercosur εξάγει προϊόντα αξίας μόλις 34 εκατ. ευρώ ενώ αντίθετα εισάγει προϊόντα 525 εκατ. ευρώ και σημείωσε τις θετικές πρόνοιες που υπάρχουν για ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ, για την προστασία των τιμών αλλά και την βιοασφάλεια. Για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της συμφωνία Mercosur είπε πως «σαφώς και έχουμε ενημερωθεί και καλώς την απόφαση θα την λάβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από εκεί και πέρα όταν έπρεπε το Ευρωκοινοβούλιο δια των ευρωβουλευτών να ψηφίσει για μέτρα προστασίας και δει των Ελλήνων γεωργών και παραγωγών η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο απουσίαζε, γι’ αυτό μιλάμε και όχι για κάτι άλλο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς, ο υπουργός είπε ότι «η προβλεπόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική βασίζεται στην εξάλειψη των εστιών μέσω του σχετικού Μέτρου σε συνδυασμό με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, επιτήρησης και περιορισμού των μετακινήσεων». Για το θέμα του εμβολίου ανέφερε ότι «η απόφαση του εμβολιασμού αφορά αποκλειστικά την άποψη που εκφράζει η Επιστήμη» και αναρωτήθηκε «υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο εντός ευρωπαϊκής ζώνης; Όχι: Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει εφαρμόσει το εμβόλιο κατά της ευλογιάς; Η απάντηση είναι “όχι”. Υπάρχουν τρίτες χώρες που να έχουν εφαρμόσει το συγκεκριμένο εμβόλιο που λέτε; Η απάντηση είναι “ναι”, είναι η Ινδία, το Πακιστάν, η Ιορδανία, η Αίγυπτος , η Τουρκία, το Ισραήλ. Κατάφερε καμία από αυτές τις χώρες να βγει από το ενδημικό καθεστώς της ευλογιάς; Καμία! ‘Αρα εάν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη ότι μετά από έναν τέτοιο εμβολιασμό η χώρα δεν θα είναι ενδημική να το συζητήσουμε». Ο υπουργός κατέθεσε στα πρακτικά ποια ήταν η στάση της χώρας, οι απαντήσεις που δόθηκαν στον Ευρωπαίο επίτροπο και ποια ερωτήματα τέθηκαν και δεν απαντήθηκαν ποτέ. Ο κ. Τσιάρας, απευθύνθηκε και στον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπα που νωρίτερα είπε ότι «η κυβέρνηση ακούει στο θέμα του εμβολιασμού την Διεπαγγελματική Οργάνωση της Φέτας λέγοντας ότι «η τιμή του λίτρου του γάλακτος είναι 1,60 ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε ποια θα είναι η τιμή εάν η χώρα καταστεί ενδημική και σταματήσουν οι εξαγωγές; Θα πρέπει να κατανοούμε τα αυτονόητα για να μπορούμε να συνεννοούμαστε».

Σχολιάζοντας τις αντιπροτάσεις που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ για Εθνική Επιτροπή και όχι Διακομματική της Βουλής, ο κ. Τσιάρας είπε «ότι εάν όντως θέλατε να συμμετέχετε με τις προτάσεις με ουσιαστικό τρόπο θα ήταν ευπρόσδεκτο να τις είχατε καταθέσει σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στον ΚτΒ και όχι με διαδικασίες που δεν είναι θεσμοθετημένες και δεν μπορούν να λειτουργήσουν». Ήρθατε, πρόσθεσε «σήμερα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και καταθέσατε μια πρόταση που όπως λέτε την είχατε επεξεργασμένη εδώ και ημέρες αλλά δεν την είχατε καταθέσει!» και σημείωσε πως «οι πολίτες μας βλέπουν και μας κρίνουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στις πολιτικές επικρίσεις των προέδρων της αντιπολίτευσης για την απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την συζήτηση της πρότασης στην Ολομέλεια λέγοντας ότι «όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι προγραμματισμένες. Ο πρωθυπουργός σήμερα παραβρίσκεται στο Νταβός εκπροσωπώντας την χώρα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και αμέσως μετά πρέπει να παραβρεθεί στις Βρυξέλλες για την Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής» και αναρωτήθηκε «παρατηρούμε στα αλήθεια το τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή;» σημειώνοντας παράλληλα ότι «οι προσωπικές προσβολές και τα υπονοούμενα δεν είναι πολιτικός διάλογος, ούτε συνιστούν κοινοβουλευτικό έλεγχο». Η κυβέρνηση είπε, σε κάθε περίπτωση είναι εδώ και αναμένει τις προτάσεις των κομμάτων.

Στις αναφορές πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, ο κ. Τσιάρας είπε ότι για αυτά «έχουμε κάνει διεξοδική συζήτηση» ενώ «είναι ανοικτή ακόμη, η σχετική έρευνα στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στην κριτική του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός σημείωσε ότι οι μειωμένες τιμές στο αγροτικό ρεύμα έγινε από την κυβέρνηση της ΝΔ και όχι των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και η μείωση της φορολογίας των παραγωγών έγινε από αυτή την κυβέρνηση και όχι αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ που είχε φορτώσει με άδικη φορολογία τους Έλληνες.