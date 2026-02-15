Το «αντίο» της Μενδώνη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έστειλε το δικό της μήνυμα για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε υπήρξε ένα σπάνιο παράδειγμα αρμονικού συνδυασμού της εμβριθούς θεωρητικής σκευής με την αποτελεσματική πολιτική δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Πληροφορούμενη την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε ένα σπάνιο παράδειγμα αρμονικού συνδυασμού της εμβριθούς θεωρητικής σκευής με την αποτελεσματική πολιτική δράση. Δεν δίστασε να αφήσει μια μετεωρική σταδιοδρομία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για να μπει στον απαιτητικό στίβο της πολιτικής. Μεταφέροντας ακέραιες σε αυτόν τις αξίες που πρέσβευε και δίδασκε και ως καταξιωμένη επιστήμονας: την προσήλωση στο δημοκρατικό κεκτημένο, την επιδίωξη της καταλλαγής, της μετριοπάθειας και της συνεννόησης στην πολιτική διαδικασία, τον απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις αρχές του.

Στη μακρά πορεία της στην πολιτική τίμησε όλα ανεξαιρέτως τα κρίσιμα υπουργικά χαρτοφυλάκια που της ανατέθηκαν, καταλείποντας σημαντικό -και κυρίως μετρήσιμο- έργο. Το πέρασμά της, ειδικότερα, από το Υπουργείο Πολιτισμού υπήρξε μεν σύντομο, άφησε όμως ορατό και ανθεκτικό στον χρόνο αποτύπωμα. Ενώ η θητεία της ως Προέδρου της Βουλής συνάντησε διακομματική αποδοχή. Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη θα μπορούσε, μολονότι δεν το έπραξε, να σεμνύνεται για πολλές πρωτιές. Από τις πρώτες καθηγήτριες της Νομικής Σχολής και από τις πρώτες γυναίκες ακαδημαϊκούς, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής, ομοίως η πρώτη Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Όμως τις εξέχουσες θέσεις τις οποίες λάμπρυνε δεν τις κατέκτησε επειδή ήταν γυναίκα, αλλά επειδή ήταν άξια, κάτι που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην πολύχρονη παρουσία της σε πολλαπλά πεδία του δημόσιου και κοινωνικού βίου.

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε υπόδειγμα ανθρώπου που μετουσίωσε την επιτυχημένη και πανάξια προσωπική σταδιοδρομία σε καθοριστικό εφόδιο για την εμπλοκή στη δημόσια ζωή και την αφειδώλευτη προσφορά σε αυτήν. Οι πολίτες και οι συνάδελφοί της, σε κάθε πεδίο, της το αναγνώρισαν με την εμπιστοσύνη τους, την οποία η ίδια δικαίωσε με το παραπάνω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους οικείους της, τους συναδέλφους της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.