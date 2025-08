Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι – Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 5/8.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε μια πρόταση για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας μέσω της λιμενικής υποδομής της Οδησσού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι:

Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Συντονίζουμε τα βήματά μας και αναζητούμε ευκαιρίες για την παροχή μεγαλύτερης προστασίας στους Ουκρανούς.

I spoke with the Prime Minister of Greece, @kmitsotakis. We are coordinating our steps and looking for opportunities to provide greater protection for Ukrainians.



We discussed strengthening the capabilities of our air defense. This is especially important now, as Russia… pic.twitter.com/42h2A6XdPF