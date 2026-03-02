Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντόνιο Κόστα για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά τις επιθέσεις με drones σε στρατιωτικές βάσεις.