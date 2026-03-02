Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντόνιο Κόστα για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά τις επιθέσεις με drones σε στρατιωτικές βάσεις.

