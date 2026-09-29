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ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλύψτε τα Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens

Ξεχωριστές επιλογές μόδας και shopping

Ανακαλύψτε τα Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens
DEBATER NEWSROOM

Από 2 έως 4 Οκτωβρίου, οι Fashion Shopping Days επιστρέφουν στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη της φθινοπωρινής σεζόν με ξεχωριστές επιλογές μόδας και shopping. Για τρεις μόνο ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα brands όπως, NikeFactoryStoreAthens, TommyHilfiger, CalvinKlein, Lacoste, BSB, Levis, Kalogirou, Diesel και πολλά ακόμη.

Το Designer Outlet Athens γίνεται ο ιδανικός προορισμός για την ανανέωση της γκαρνταρόμπας μας, με φθινοπωρινές προσφορές σε αγαπημένα designer brands, νέες συλλογές και επιλογές για κάθε στυλ. Από fashion finds μέχρι smart αγορές, οι Fashion Shopping Days προσφέρουν την τέλεια ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε έναν από τους αγαπημένους shopping προορισμούς της πόλης.

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Παράλληλα, στα café και εστιατόρια του εκπτωτικού χωριού, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα διάλειμμα για καφέ, φαγητό ή γλυκό, ενώ ο ανανεωμένος παιχνιδότοπος περιμένει τους μικρούς επισκέπτες, ολοκληρώνοντας μια έξοδο για όλη την οικογένεια.

Το Designer Outlet Athens παραμένει ανοιχτό και τις Κυριακές, από τις 11:00 έως τις 20:00, προσφέροντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για έξυπνο shopping και όμορφες στιγμές σε έναν προορισμό που έχει όλα όσα αγαπάς! 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.designeroutletathens.gr

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