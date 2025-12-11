Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σπουδαία επιτυχία η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup»

Δηλώσεις με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη προχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σήμερα ο άξιος συνάδελφος ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη στην ηγεσία του Eurogroup. Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία, ασφαλώς για τον ίδιο αλλά και για την πατρίδα μας συνολικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Έλληνες με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες και με την υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά αυτής της κυβέρνησης πετυχαίνουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook.

Δείτε το βίντεο: