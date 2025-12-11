Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σπουδαία επιτυχία η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup»

«Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης»

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σπουδαία επιτυχία η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup»
DEBATER NEWSROOM

Δηλώσεις με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη προχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σήμερα ο άξιος συνάδελφος ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη στην ηγεσία του Eurogroup. Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία, ασφαλώς για τον ίδιο αλλά και για την πατρίδα μας συνολικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Έλληνες με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες και με την υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά αυτής της κυβέρνησης πετυχαίνουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook.

Δείτε το βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ