Σύσκεψη για «το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή 12/9 στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρών το πρωί της Παρασκευής 12/9 σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Στις 19.45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Demis Hassabis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025 που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.