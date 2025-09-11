Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη για «το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή 12/9 στο Μέγαρο Μαξίμου

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Σύσκεψη για «το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή 12/9 στο Μέγαρο Μαξίμου
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρών το πρωί της Παρασκευής 12/9 σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 19.45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Demis Hassabis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025 που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ