ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος και τοξικότητα όσα είπε ο κ.Γεωργιάδης για τους αγρότες

Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του.

«Μαζέψτε τον άσχετο και ακροδεξιό αντιπρόεδρο της ΝΔ. Έχει το θράσος ο Άδωνις Γεωργιάδης να αποκαλεί φασιστικά τα μπλόκα ενώ την ίδια ώρα θέλει να κοπούν οι ενισχύσεις (όχι επιδοτήσεις όπως λέει) στους αγρότες. Ντροπή και αίσχος.

Πέρα από τοξικός και απαράδεκτος είναι και επικίνδυνα άσχετος. Σε ποια χώρα του κόσμου δεν δίνονται ενισχύσεις; Όσο κι αν γαβγίζουν τα μαντρόσκυλα του κ.Μητσοτάκη οι αγρότες έχουν τη στήριξη της κοινωνίας» αναφέρει η ανακοίνωση.