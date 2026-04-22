Γεωργιάδης: Στα εγκαίνια του εργοταξίου για τους νέους κοιτώνες ιατρών του “Αττικόν”

Στα εγκαίνια του εργοταξίου, δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», για τους νέους κοιτώνες των ιατρών του Νοσοκομείου «Αττικόν» βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους.

April 22, 2026

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Σήμερα με τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» κ. Δρακόπουλο παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κας Αγαπηδάκη και του Υφυπουργού @mthemisto αλλά και του Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Σιάσου και του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Αρκαδόπουλο εγκαινιάσαμε το εργοτάξιο του μεγάλου έργου ύψους 6.500.000€ δωρεά του ΚΙΣΝ για τους νέους κοιτώνες των ιατρών του Νοσοκομείου «Αττικόν».

Με αυτό το έργο θα προσφέρουμε στους ιατρούς μας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και στους ασθενείς μας +52 κλίνες στο Νοσοκομείο. Μαζί με το έργο μας στην Αγία Βαρβάρα θα λύσουμε το διαχρονικό πρόβλημα με τα ράντζα στο «Αττικόν»