Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών φέρνει γραφειοκρατία και υποβαθμίζει το Δημόσιο Σχολείο

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών φέρνει γραφειοκρατία και υποβαθμίζει το Δημόσιο Σχολείο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε με ανακοίνωση του το απόγευμα της Παρασκευής 2/1 ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «η προτεινόμενη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών, αποτελεί άλλο ένα βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στην ήδη δύσκολη καθημερινότητα των δημόσιων σχολείων. Θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα επιβραδύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων Αθηναίων Χ. Δούκα, Θεσσαλονίκης Στ. Αγγελούδη, Πειραιά Γ. Μώραλη, Περιστερίου Ανδ. Παχατουρίδη και Ιωαννίνων Θ. Μπέγκα για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ