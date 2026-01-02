ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών φέρνει γραφειοκρατία και υποβαθμίζει το Δημόσιο Σχολείο

Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε με ανακοίνωση του το απόγευμα της Παρασκευής 2/1 ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «η προτεινόμενη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών, αποτελεί άλλο ένα βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στην ήδη δύσκολη καθημερινότητα των δημόσιων σχολείων. Θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα επιβραδύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων Αθηναίων Χ. Δούκα, Θεσσαλονίκης Στ. Αγγελούδη, Πειραιά Γ. Μώραλη, Περιστερίου Ανδ. Παχατουρίδη και Ιωαννίνων Θ. Μπέγκα για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει».