ΣΥΡΙΖΑ: “Ο κ. Πλεύρης δεν είναι αφεντικό στο υπουργείο Μετανάστευσης, είναι περαστικός”

Ανακοίνωση για το μεταναστευτικό ζήτημα και τον χειρισμό του από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Πλεύρης, που δεν γνώριζε ότι τα γεύματα στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών τα διαμορφώνει και τα χρηματοδοτεί η ΕΕ και χρειάστηκε να βγουν οι προκάτοχοί του, η κ. Βούλτεψη και ο κ. Καιρίδης, να του το επισημάνουν, σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση επιτέθηκε στους μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε εκείνους δηλαδή που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αντικείμενό τους, για να τους καταλογίσει ότι αμφισβητούν τις πολιτικές του αποφάσεις, όπως την πρόσφατη κατάπτυστη τροπολογία για αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Ο κ. Πλεύρης δεν είναι ούτε αφεντικό, ούτε εργοδότης στο υπουργείο για να προκαλεί λέγοντας ότι «δικαιούνται διά να ομιλούν» μόνο για «συνδικαλιστικά» θέματα, διαφορετικά «ας μην παραμένουν υπάλληλοι του υπουργείου». Ο κ. Πλεύρης είναι περαστικός από το υπουργείο.

Είναι σαφές ότι τα αδιέξοδα της πολιτικής που αποφάσισαν το καλοκαίρι ο κ. Πλεύρης με τον κ. Μητσοτάκη σε λίγο καιρό θα φανούν. Και προσπαθεί από τώρα ο κ. Πλεύρης να φορτώσει την ευθύνη αλλού.

Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει. Μαζέψτε τον!