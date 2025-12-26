ΣΥΡΙΖΑ: Κανείς δεν μπορεί να κακοποιεί ούτε ανθρώπους ούτε ζώα

Θέση για το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης πήρε με ανακοίνωση του την Παρασκευή 26/12 ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η υιοθέτηση απόψεων που επιμένουν να οδηγούν σε τεχνητή αντιπαράθεση την φροντίδα ζώων συντροφιάς, όπως οι σκύλοι και οι γάτες, με την φροντίδα για τον συνάνθρωπο, είναι τουλάχιστον ατυχής, ειδικά αυτές τις μέρες, που είθισται τα μηνύματα αγάπης να κυριαρχούν» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, φυσικά και έχει δικαίωμα στην άποψή του, ωστόσο εκ της θέσεώς του και της ιδιαίτερης επιδραστικότητας στο σώμα των πιστών, έχει και σημαντική ευθύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε ή το ένα ή το άλλο.

Η ανθρώπινη κτηνωδία, που δυστυχώς συχνά συναντάμε εις βάρος ανυπεράσπιστων πλασμάτων, δεν πρέπει να προσπερνάται ως κάτι το δευτερεύον. Εξάλλου η συμπεριφορά προς τα ζώα είναι και δείκτης πολιτισμού, ανθρωπιάς, ανοχής κι αγάπης».