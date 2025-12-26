Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Κανείς δεν μπορεί να κακοποιεί ούτε ανθρώπους ούτε ζώα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ: Κανείς δεν μπορεί να κακοποιεί ούτε ανθρώπους ούτε ζώα
DEBATER NEWSROOM

Θέση για το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης πήρε με ανακοίνωση του την Παρασκευή 26/12 ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η υιοθέτηση απόψεων που επιμένουν να οδηγούν σε τεχνητή αντιπαράθεση την φροντίδα ζώων συντροφιάς, όπως οι σκύλοι και οι γάτες, με την φροντίδα για τον συνάνθρωπο, είναι τουλάχιστον ατυχής, ειδικά αυτές τις μέρες, που είθισται τα μηνύματα αγάπης να κυριαρχούν» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, φυσικά και έχει δικαίωμα στην άποψή του, ωστόσο εκ της θέσεώς του και της ιδιαίτερης επιδραστικότητας στο σώμα των πιστών, έχει και σημαντική ευθύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε ή το ένα ή το άλλο.

Η ανθρώπινη κτηνωδία, που δυστυχώς συχνά συναντάμε εις βάρος ανυπεράσπιστων πλασμάτων, δεν πρέπει να προσπερνάται ως κάτι το δευτερεύον. Εξάλλου η συμπεριφορά προς τα ζώα είναι και δείκτης πολιτισμού, ανθρωπιάς, ανοχής κι αγάπης».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ