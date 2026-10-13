ΣΥΡΙΖΑ για Γκίλφοϊλ: «Ο Τραμπ την αποπέμπει, αλλά ο Μητσοτάκης οφείλει ακόμη εξηγήσεις»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή το αίτημα του Λευκού Οίκου για παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Με ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά απαντήσεις για τις καταγγελίες περί παρεμβάσεων της Αμερικανίδας διπλωμάτη στα εσωτερικά της χώρας, καθώς και για ενδεχόμενη προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

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«Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση εκδίδεται στον απόηχο της απόφασης του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτηση της Γκίλφοϊλ, καθώς και της δημόσιας δήλωσης της ίδιας, με την οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ωφελήθηκαν;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο επιχειρηματικών συμφερόντων και τις σχέσεις τους με την αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Ελλάδα.

«Οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων, σε διασύνδεση με ισχυρά εγχώρια οικονομικά συμφέροντα, εγείρουν μείζονα ζητήματα», υποστηρίζει.

Στη συνέχεια απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:

«Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ωφελήθηκαν ή επιχείρησαν να ωφεληθούν; Ποιος ήταν ο ρόλος της κυβέρνησης και πώς διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον;»

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Το κόμμα ζητά να διευκρινιστεί κατά πόσο υπήρξαν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν κυβερνητικές αποφάσεις και με ποιον τρόπο προστατεύθηκαν τα συμφέροντα της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες και πολιτικά ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι διαπιστωμένα περιστατικά παράνομης παρέμβασης ή επιχειρηματικής συναλλαγής.

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Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση της κυβέρνησης

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση απέναντι στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντέδρασε στις καταγγελίες.

«Απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες, η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξαν τη σιωπή και την υποβάθμιση του ζητήματος», αναφέρει.

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Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η εξέλιξη προήλθε από την αμερικανική πλευρά και όχι από κάποια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης.

«Χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβη του για να υπάρξει εξέλιξη. Όχι εξαιτίας κάποιας πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέφυγε ακόμη και να απαιτήσει δημόσια εξηγήσεις», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με όρους δημοσίων σχέσεων»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την υπόθεση με την ανάγκη προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας και των συμφερόντων της Ελλάδας.

«Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών σκοπιμοτήτων», επισημαίνει.

Το κόμμα καταλήγει τονίζοντας:

«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με όρους δημοσίων σχέσεων ούτε μπορεί να υποτάσσεται σε ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι στρατηγικές συμμαχίες απαιτούν ισοτιμία και αμοιβαίο σεβασμό».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι υπερασπίζεται μια «ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με εθνική αξιοπρέπεια, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».