ΣΥΡΙΖΑ για τον Χάμπερμας: Η σκέψη του επηρέασε καθοριστικά τον δημοκρατικό και προοδευτικό στοχασμό

«Ο Γιούργκεν Χάμπερμας που έφυγε από τη ζωή υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους του 20ου και 21ου αιώνα και η σκέψη του επηρέασε καθοριστικά τον δημοκρατικό και προοδευτικό στοχασμό των τελευταίων δεκαετιών» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Με το έργο του για τη δημόσια σφαίρα, τη διαβουλευτική δημοκρατία και τη σημασία του ορθολογικού δημόσιου διαλόγου, υπερασπίστηκε σταθερά την αξία της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και της κοινωνικής χειραφέτησης απέναντι στον αυταρχισμό, τον εθνικισμό και την κοινωνική ανισότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε όλη τη δημόσια διαδρομή του υπήρξε μια ισχυρή φωνή υπέρ της δημοκρατικής Ευρώπης, του κοινωνικού κράτους και της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών. Η σκέψη του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προοδευτικού ορίζοντα για την Ευρώπη και τα κοινωνικά κινήματα» ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.