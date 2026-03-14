Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας όπως έγινε γνωστό το Σάββατο 14/3.

Συγκεκριμένα, την δυσάρεστη είδηση έφερε στο φως της δημοσιότητας το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων που επικαλείται τον εκδότη του.

#BREAKING German philosopher and sociologist Jürgen Habermas has died at the age of 96, his publisher says pic.twitter.com/1g2LTj4hLU— dpa news agency (@dpa_intl) March 14, 2026

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας ήταν ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή φιλοσόφους και κοινωνιολόγους παγκοσμίως, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της «δεύτερης γενιάς» της Σχολής της Φρανκφούρτης.

Γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1929 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας και μεγάλωσε στη ναζιστική Γερμανία. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι γεννήθηκε με υπερώιοσχιστία (λαγόχειλο). Οι επεμβάσεις και η δυσκολία στην ομιλία που αντιμετώπισε μικρός, τον έκαναν να συνειδητοποιήσει από νωρίς τη σημασία της επικοινωνίας και της εξάρτησης του ανθρώπου από τους άλλους.

Η κατάρρευση του ναζισμού το 1945 ήταν για εκείνον ένα «ηθικό σοκ». Συνειδητοποίησε το μέγεθος της φρίκης και αφιέρωσε τη ζωή του στην οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας που δεν θα επέτρεπε ποτέ ξανά τέτοια εγκλήματα. Σπούδασε Φιλοσοφία, Ιστορία και Ψυχολογία στα πανεπιστήμια της Βόννης, του Γκέτινγκεν και της Ζυρίχης.

Δίδαξε σε κορυφαία πανεπιστήμια, όπως της Φραγκφούρτης και της Χαϊδελβέργης, ενώ διετέλεσε διευθυντής στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ. Ήταν παντρεμένος για δεκαετίες με την Ούτε Βέσελχοφτ (Ute Wesselhöft), η οποία απεβίωσε το 2025. Έχει τρία παιδιά, ανάμεσά τους την ιστορικό Ρεμπέκα Χάμπερμας.