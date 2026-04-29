Κεφαλογιάννη: «Η προώθηση του γαμήλιου τουρισμού στο επίκεντρο της στρατηγικής του υπουργείου»

«Ο γαμήλιος τουρισμός είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη διεθνώς μορφή τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στη χώρα μας», τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη κατά τον χαιρετισμό της στην επίσημη έναρξη του Destination Weddings Tourism Forum Greece 2026.

Ανέφερε, επίσης, ότι «συνδέεται συνήθως με μεγαλύτερη παραμονή, υψηλότερη δαπάνη και κινητοποιεί ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών και υπηρεσιών, δημιουργώντας άμεσα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η προώθησή του υπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Τουρισμού για έναν τουρισμό πιο ποιοτικό, πιο βιώσιμο και πιο ισορροπημένο, που δεν συγκεντρώνεται μόνο σε λίγους μήνες και σε λίγους προορισμούς, αλλά διαχέεται σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.

Αναφερόμενη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, η κυρία Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι διαθέτει ένα σπάνιο σύνολο επιλογών, από προορισμούς με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα έως ορεινές περιοχές, πόλεις και χωριά με ξεχωριστή ταυτότητα. «Κάθε γωνιά της χώρας μπορεί να προσφέρει μια διαφορετική ιστορία», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στην προώθηση του γαμήλιου τουρισμού από το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ, τόνισε ότι με τον επανασχεδιασμό του VisitGreece.gr ενισχύεται η δυνατότητα πιο στοχευμένης προβολής των θεματικών εμπειριών της χώρας, ώστε η Ελλάδα να παρουσιάζεται όχι μόνο ως προορισμός διακοπών αλλά ως τόπος εμπειριών που μένουν στη μνήμη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατηγική στόχευση σε δυναμικές αγορές, όπως η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Ασία, με έμφαση και σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα, επισημαίνοντας ότι «η ενίσχυση της συνδεσιμότητας με απευθείας πτήσεις από τις χώρες αυτές τα δύο τελευταία χρόνια δημιουργεί νέες δυνατότητες για την προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν καλά οργανωμένες υπηρεσίες και κυρίως ξεχωριστές, αυθεντικές εμπειρίες».

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη πιο συντονισμένης συνεργασίας Πολιτείας, προορισμών και επαγγελματιών, με συνέπεια και με συντονισμένη στόχευση.

Το Destination Weddings Tourism Forum Greece 2026 διοργάνωσε ο Greek Destination Planners Association, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).