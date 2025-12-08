ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές του ΔΣΑ: Καθαρό μήνυμα από τους δικηγόρους της Αθήνας

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του πήρε θέση για τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το βράδυ της Δευτέρας 8/12.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει «ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ, καθαρός και μεγάλος νικητής».

Αναλυτικά:

Οι δικηγόροι της Αθήνας έστειλαν σήμερα, όπως και στον πρώτο γύρο, ένα καθαρό μήνυμα υπέρ μιας προοδευτικής ενωτικής διοίκησης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και κατά του κ. Μητσοτάκη και των εκλεκτών του. Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ, καθαρός και μεγάλος νικητής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στήριξε με συνέπεια το ενωτικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο και παράλληλα μίλησε για ουσιώδη προβλήματα του δικηγορικού λειτουργήματος με προτάσεις στη Βουλή, όπως η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και η απαλλαγή ΦΠΑ έως 30.000 ευρω για επαγγελματίες.

Στη μάχη του ΔΣΑ αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η ενωτική προοδευτική πρόταση και οι καθαρές θέσεις μπορούν να στέκονται απέναντι σε παντοδύναμους κομματικούς μηχανισμούς και να τους κερδίζουν.

Καλή θητεία στο νέο συμβούλιο του ΔΣΑ σε μια περίοδο κρίσιμη για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, το κράτος δικαίου, το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης και τη συνολική λειτουργία της δημοκρατίας μας.