ΣΥΡΙΖΑ: Ευχές με νέες αυξήσεις στο νερό και τα διόδια στέλνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 2026

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ευχές με νέες αυξήσεις στο νερό και τα διόδια στέλνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 2026.

Η κυβέρνηση που έχει καταδικάσει τους Έλληνες στον πάτο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, που επιτρέπει κάθε χρόνο το εορταστικό τραπέζι να αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, καταγράφει ακόμη μια επιτυχία.

20% ακριβότερο το νερό για νοικοκυριά, έως 32.5% για τις επιχειρήσεις, ενώ και οι αυξήσεις στα διόδια φτάνουν το 10% σε όλους τους βασικούς αυτοκινητόδρομους.

Καλή χρονιά με υγεία και χαρά!»

