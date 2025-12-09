Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα – Συζητήθηκε το σχέδιο αξιοποίησης του SAFE

Ποια άλλα θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα – Συζητήθηκε το σχέδιο αξιοποίησης του SAFE
Συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης 9/12 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), στο πλαίσιο του οποίου έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE, με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.

Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.

