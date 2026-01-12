Συνάντηση Ράπτη με τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο για την ενδοοικογενειακή βία

Συνάντηση με τον πρώην ευρωβουλευτή και ψυχίατρο Στέλιο Κυμπουρόπουλο πραγματοποίησε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο την ενδοοικογενειακή βία και τις δομές στήριξης των θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναλύθηκε το δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο περιλαμβάνει τη Γραμμή SOS 15900, τους 20 ξενώνες φιλοξενίας, τα 45 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη τη χώρα, καθώς και εργαλεία άμεσης προστασίας, όπως το panic button. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης και της ολοκληρωμένης υποστήριξης των θυμάτων, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας, όσο και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, η κα Ράπτη δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι ενημέρωσε τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο για το δίκτυο δομών για γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα διαθέσιμα εργαλεία άμεσης προστασίας και τις συνεργασίες που αναπτύσσονται για τη στήριξη των θυμάτων. Σημείωσε δε, ότι «η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η στήριξη της οικογένειας, παραμένουν σταθερές πολιτικές προτεραιότητες που απαιτούν συνέπεια, συνεργασία και διαρκή παρουσία της Πολιτείας δίπλα στους πολίτες».