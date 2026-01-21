Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη του Λουξεμβούργου – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού

Με τον πρέσβη του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα Paul Schmit, συναντήθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλική Κουτσούκου, ο διπλωματικός σύμβουλος της υπουργού πρέσβης Γεώργιος Δημητριάδης και ο νομικός σύμβουλος της υπουργού Κωνσταντίνος Ζήκος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης της τουριστικής συνεργασίας, με έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη αύξησης των απευθείας αεροπορικών πτήσεων, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης των επισκεπτών και την περαιτέρω τόνωση των τουριστικών και επενδυτικών ροών.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της κατανόησης του προφίλ και των προτιμήσεων των επισκεπτών από το Λουξεμβούργο, με στόχο τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τη διαμόρφωση στοχευμένων δράσεων προβολής.

Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τη στρατηγική της Ελλάδας για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και το άνοιγμα σε νέες αγορές, μέσα από την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού – πολιτιστικού, γαστρονομικού, καταδυτικού, ορεινού και αγροτουρισμού – που ενισχύουν τη διεθνή θέση της χώρας. Επίσης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού της τουριστικής προβολής της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού με στόχο την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ειδική μνεία έγινε στην επερχόμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον βιώσιμο τουρισμό, υπό τον επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα και στις κατευθύνσεις που θέτει για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουριστικής προβολής.

Τέλος, κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δύο πλευρών να επανέλθουν στα ζητήματα που έχουν τεθεί, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.