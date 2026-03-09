Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τον Ιρλανδό Υπουργό Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Jim O´Callaghan

Την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών και ευρωπαϊκών συνεργασιών σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, διαχείρισης της μετανάστευσης και καταπολέμησης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος συζήτησαν, στη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και o Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων κος Jim O´Callaghan.

Όπως τονίστηκε, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε από την Ιρλανδία, οι Υπηρεσίες των δύο χωρών θα συντονιστούν, ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικότερα οι κοινές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών, όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, η παράνομη μετανάστευση, η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, το μέλλον της Europol και οι υβριδικές μορφές εγκληματικότητας.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί η ΕΛ.ΑΣ για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, παρά τις ιδιαίτερες πιέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται. Ωστόσο, όπως είπε, στην περιοχή του Έβρου «το 2025 καταγράφηκε συνολική μείωση των παράνομων εισόδων και παραμονών κατά περίπου 21%, ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των επιχειρησιακών δράσεων και της στενής ευρωπαϊκής συνεργασίας».

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών υλοποιούνται κοινές ευρωπαϊκές δράσεις, ενώ επισημάνθηκε πως η υλοποίηση του νέου Συστήματος Εισόδου – Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Entry – Exit System) αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

Επίσης, ο Ιρλανδός Υπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκαν στις κοινές προκλήσεις για την καταπολέμηση διεθνών εγκληματικών οργανώσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και όπλων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και σημείωσαν, μεταξύ άλλων, πως, «η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων απαιτεί ενισχυμένη διεθνή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές επιχειρησιακές δράσεις, μέσω διεθνών μηχανισμών».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, όπως και η Πρέσβης της Ιρλανδίας, Ciara O’Floinn και Αξιωματούχοι της ιρλανδικής πρεσβείας, στην Αθήνα.