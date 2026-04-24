Άνω Λιόσια: Αγριογούρουνα επιτέθηκαν σε σκύλο (Εικόνα)

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της Ζωφριάς, στα Άνω Λιόσια, όταν ένας σκύλος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνα, σύμφωνα με καταγγελία πολίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνθρωπος που εντόπισε το ζώο δημοσίευσε σχετική φωτογραφία, αναζητώντας τους κηδεμόνες του και ενημερώνοντας παράλληλα για την κατάστασή του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το ψάχνει κάποιος;;; Του επιτέθηκαν τα αγριογούρουνα, είναι χτυπημένο, έχουμε καλέσει τη φιλοζωική!!»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του σκύλου δεν εμπνέει σοβαρή ανησυχία, καθώς δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, παρά μόνο κάποια δυσκολία στην κίνηση των πίσω ποδιών. Πηγή φωτογραφίας: Fb ομάδα «Ζωφρια Άνω Λιοσίων»

Ευτυχώς, το ζώο έφερε ηλεκτρονική σήμανση (τσιπάκι), γεγονός που επέτρεψε την άμεση ταυτοποίησή του. Έτσι, μεταφέρθηκε στο σπίτι του, όπου οι ιδιοκτήτες του το αναζητούσαν με αγωνία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εμφανίσεων αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους.