Περιστέρι: Δέντρο έχει πάρει επικίνδυνη κλίση – Καταγγελία στο DEBATER (βίντεο)

Δέντρο στην οδό Ρεθύμνης στο Περιστέρι είναι έτοιμο να πέσει καταγγέλλει πολίτης στο DEBATER. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό το δέντρο φαίνεται να έχει πάρει επικίνδυνη κλίση.

Πρόκειται για ένα πεύκο που όπως τονίζει ο κάτοικος:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι αρκετά μεγάλο και έχει πάρει τέτοια πλάγια θέση που είναι θέμα χρόνου να πέσει. Δηλαδή ο Δήμος τι περιμένει, να πέσει στο κεφάλι μας; Εκτός αυτού, πέφτουν οι κάμπιες που έχει πάνω στα μπαλκόνια μας. Είναι σε παρτέρι μέσα, αλλά από το μάκρος του και την πλάγια θέση που έχει, μπαίνει στον ακάλυπτο χώρο των πολυκατοικιών» κατέληξε.