Συναντιέται με αγρότες ο Μητσοτάκης την Τρίτη 13/1 – «Σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων, μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές»

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 13/1 η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες από τα μπλόκα που είναι θετικά στον διάλογο με την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε και επίσημα γνωστό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 15:00 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων προκειμένου να συζητήσουν για τα προβλήματα που υπάρχουν και να βρεθούν λύσεις για να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις.

Η αλλαγή στάσης των λεγόμενων «σκληρών μπλόκων» προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργούν με τελεσίγραφα». Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο διαχωρισμός των συναντήσεων ζητήθηκε από τις ίδιες τις αγροτικές ομάδες, ενώ για λόγους ασφάλειας και ουσιαστικού διαλόγου έχει τεθεί ανώτατο όριο 20 συμμετεχόντων σε κάθε συνάντηση.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τα ονόματα των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης πέραν αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Κυβερνητικές πηγές: Η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, τονίζουν. «Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Συμπληρώνουν ότι παρ’ όλ’ αυτά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», επισημαίνουν ακόμη οι κυβερνητικές πηγές.

Προσθέτουν ότι η Πολιτεία από την πρώτη στιγμή, τήρησε κάθε υπόσχεση, αφού έλαβε την έγκριση από την ΕΕ και ολοκλήρωσε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δισ. ευρώ, «ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων». Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων, τονίζουν οι ίδιες πηγές. Συμπληρώνουν ότι η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι «σκληροί» των μπλόκων των αγροτών

Την απόφαση τους να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμα περισσότερο πήραν το βράδυ της Δευτέρας 12/1 οι «σκληροί» των μπλόκων των αγροτών.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Μπλόκου Νίκαιας αποφασίστηκε πως:

«-Δεν δέχεται την πρόταση του πρωθυπουργού για συνάντηση με 20 εκπροσώπους, την ώρα που η συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Σάββατο ήταν για 25 εκπροσώπους συν 10 εκπρόσωποι για να καλυφθούν όλα τα προϊόντα και όλες οι περιφέρειες της χώρας.

-Συντάσσεται με την ομόφωνη άποψη των 62 Μπλόκων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που σήμερα αποφάσισαν, με γενικές συνελεύσεις τους, να αρνηθούν για τους παραπάνω λόγους την συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

-Κλιμακωνεται ο αγώνας με blackout της χώρας σε όλα τα κεντρικά οδικά σημεία.

-Κλιμακωνεται ο αγώνας με ενδεχόμενο πανελλαδικό συλλαλητήριο με τον λαό της Αθήνας το επόμενο διάστημα.

-Συνεχιζει να ζητά ουσιαστικό διάλογο και συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους όρους για 25 εκπροσώπους + 10 εκπροσώπους από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς. Ενωμένοι θα νικήσουμε».

Οι πρώτες κινήσεις μετά το «όχι» από τους αγρότες

Σε περαιτέρω κινητοποιήσεις προχωρούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι αγρότες μετά τις εξελίξεις σχετικά με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης οι αγρότες θα κλείσουν την παλαιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, την ώρα δηλαδή της συνάντησης με τα μπλόκα που είναι ανοικτά στον διάλογο. Παράλληλα, κλειστό από αύριο στις 12:00 επ αόριστον για τα φορτηγά θα είναι το τελωνείο του Προμαχώνα.

«Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα του κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε», τόνισε ο Σωκρατης Αλειφτήρας.

«Ζητάμε ξανά από την κυβέρνηση συνάντηση, να ορίσει συνάντηση και θα κλιμακώσουμε. Θα παίξουμε όλα τα χαρτιά μας, θα κατέβουμε στην Αθήνα. Να διατηρήσουμε ενότητα, είμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα. Από αύριο κλιμακώνουμε, να καταλάβουν ποιος έχει τη δύναμη», υπογράμμισε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Την Αθήνα δεν την θέλουνε, όταν κατέβουμε θα γίνουν δεύτερα Τέμπη. Θα πλημμυρίσει με εκατομμύρια κόσμου όλη η Αθήνα», υπογράμμισε ο Κώστας Χατζής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας επισήμανε: «Καταλαβαίνω την κόπωση όλων μας, αλλά δεν επιτρέπεται μετά από 45 μέρες να κάνουμε πίσω στη ζωή και την αξιοπρέπειά μας, στην ίδια την επιβίωσή μας. Την προηγούμενη φορά που κλιμακώσαμε και περιμένοντας τον διάλογο, ως ένδειξη καλής θέλησης, είπαμε δεν θα προχωρήσουμε σε κανένα είδος κλιμάκωσης. Απ’ ότι φάνηκε κάναμε λάθος, έπρεπε να του είχαμε κλειστούς τους δρόμους και να δούμε αν σήμερα θα αρνούνταν την συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στη συντονιστική ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Σας ζητάω να μην το βάλουμε κάτω τώρα. Να μην μας καταβάλλει ούτε η κούραση, ούτε οι απειλές μέσω τηλεφωνημάτων και η όποια τρομοκρατία στήνουν κατά του αγροτικού κινήματος. Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα του κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε».

Ο Ρίζος Μαρούδας ανέλυσε τι έγινε την τελευταία εβδομάδα και η κατάσταση οδηγήθηκε στο «ναυάγιο» της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν έξι μπλόκα που δεν συμβαδίζουν με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

“Μετά από 45 μέρες στον δρόμο. Μας φέρονται με τρομοκρατία και απειλές. Πήγε να μας βάλει τρικλοποδιά, ούτε τις δικές τους δεσμεύσεις δεν τηρούν. Εμείς θέλαμε να πάμε στην συνάντηση, αλλά μας ακυρώνουν για να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια. Ο κόσμος δεν έχει φράγκο, κόσμος αυτοκτονεί. Πάνε να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα. Να συζητήσουν με τα έξι μπλόκα αν θέλουν. Δεν πουλάμε την ζωή μας εμείς για ψίχουλα. Ο λαός μας στηρίζει γιατί λένε οι αγρότες μπορούν να κερδίσουν. Γιατί είναι και δική τους νίκη.

Δεν φεύγουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Θα καλέσουμε νέα πανελλαδική σύσκεψη. Σήμερα συνεδριάζουν όλα τα μπλόκα.

Ζητάμε ξανά από την κυβέρνηση συνάντηση, να ορίσει συνάντηση και θα κλιμακώσουμε. Θα παίξουμε όλα τα χαρτιά μας, θα κατέβουμε στην Αθήνα. Να διατηρήσουμε ενότητα, είμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα. Από αύριο κλιμακώνουμε, να καταλάβουν ποιος έχει τη δύναμη”, πρόσθεσε ο κ. Μαρούδας.

Ο Κώστας Χατζής σημείωσε τέλος: “Όταν ήρθαμε εδώ την πρώτη μέρα με ΜΑΤ απέναντι μας, είπαμε θα μείνουμε εδώ και θα νικήσουμε. Πρέπει να δείξουμε υπομονή. Θα το συνεχίσουμε. Από αύριο κλιμάκωση μέχρι να δεχθούν συνάντηση με τους όρους που εμείς θα βάλουμε. Την Αθήνα δεν την θέλουνε, όταν κατέβουμε θα γίνουν δεύτερα Τέμπη. Θα πλημμυρίσει με εκατομμύρια κόσμου όλη η Αθήνα».