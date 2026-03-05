Συμφωνία Μακρόν, Μητσοτάκη, Μελόνι να συνεργαστούν για την αποστολή στρατιωτικών μέσων σε Κύπρο και Αν. Μεσόγειο

«Μέσα σε ένα πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε σήμερα Πέμπτη 5/3 την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει διαδοχικά με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο και να εργαστούν από κοινού για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Γάλλος πρόεδρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Μακρόν σχετικά με την αμυντική συνδρομή που η Ελλάδα παρέχει στην Κύπρο.

Έπειτα οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, με την οποία συζήτησε τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν τόσο στο περιφερειακό πλαίσιο της Μέσης Ανατολής όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον αντίκτυπο των εχθροπραξιών στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η πρωθυπουργός Μελόνι και ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβαν επίσης την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις χώρες του Κόλπου που έχουν πληγεί από τις αδικαιολόγητες επιθέσεις του Ιράν και την ασφάλεια της Κύπρου, καθώς και να αποτρέψουν μια στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή σχετικά με την εξέλιξη της κρίσης.