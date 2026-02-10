Στην Άγκυρα την Τετάρτη 11/2 ο Μητσοτάκης – Η ώρα της συνάντησης με τον Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, στις 14.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 16.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Θα ακολουθήσει δείπνο, που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Με 10 υπουργούς ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα για το Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Έλληνα πρωθυπουργό θα ακολουθήσουν στην Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Στην ατζέντα αναμένεται να τεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας –με έμφαση στο μεταναστευτικό, στην πολιτική προστασία, στην οικονομία, στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και σε δράσεις πολιτισμού– αλλά και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η Ουκρανία.

Στόχος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αποτίμηση της προόδου που έχει καταγραφεί δύο χρόνια μετά τη «Διακήρυξη των Αθηνών» και η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ώστε να αποτρέπονται εντάσεις και να διευκολύνεται η διαχείριση πιθανών κρίσεων.