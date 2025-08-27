Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Οι έξι βασικοί πυλώνες
Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της
Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ επεσήμανε τους βασικούς του πυλώνες.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα καταργεί τη δυνατότητα νομιμοποίησης μετά από χρόνια παράνομης παραμονής και θα καθιστά την παράνομη διαμονή ποινικό αδίκημα με ποινές φυλάκισης.
Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός ανέφερε:
Ξεκινά η συζήτηση στις επιτροπές του σν.
– Ποινικοποίηση παράνομης παραμονής 2-5 έτη.
-Διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και βραχιολάκι
-Κατάργηση νομιμοποίησης μεταναστών μετά τα 7έτη
-Περιορισμός μεταγενέστερων άσυλων.
-Διεύρυνση ασφαλών χωρών επιστροφής
-Φυλακή ή Επιστροφή
