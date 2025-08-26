Συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, με τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, Matthew Lodge

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η συνάντηση του Υπουργού Θάνου Πλεύρη με τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, Matthew Lodge.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Βρετανός Πρέσβης εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο προβλέπει αυστηροποίηση του πλαισίου για την παράνομη μετανάστευση και εισάγει νέες πολιτικές ως προς τη διαχείριση της.

Ο κ. Lodge ζήτησε να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ρυθμίσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς και για τις αντιδράσεις που αυτές έχουν προκαλέσει, υπογραμμίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και «διαβάζει με ενδιαφέρον» τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου νομοσχεδίου, τονίζοντας τη σημασία του για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και για τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Όπως σημείωσε, «εγκαινιάζουμε μια συζήτηση προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, στη βάση και του νέου σχεδίου νόμου». Οι δύο πλευρές εξήραν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και αντάλλαξαν απόψεις για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες τους στο μεταναστευτικό.