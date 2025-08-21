Στέργιος Καλπάκης: Κόλαφος για την κυβέρνηση τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιος Καλπάκης, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις του κόμματος ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και σχολίασε την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας και του δημόσιου συστήματος υγείας, στην τηλεόραση του Mega.

Ο κ. Καλπάκης, απαντώντας στις επικρατούσες συνθήκες στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η χώρα έχει μετατραπεί σε έναν «τουριστικό προορισμό όπου όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα μπορούν να περάσουν καλά, ενώ για έναν στους δύο Έλληνες είναι αδύνατο να κάνει διακοπές».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ισχυρίζεται πως δεν έχει αυξήσει τους φόρους, όμως, στην πράξη, μέσω της ακρίβειας και του αυξημένου ΦΠΑ, οι πολίτες υφίστανται «κρυφές αυξήσεις» που πλήττουν κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε το πρόβλημα της αισχροκέρδειας από τα καρτέλ και υπογράμμισε την ανάγκη να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα: την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, τη μείωση των έμμεσων φόρων και την ενίσχυση των εισοδημάτων. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί για μείωση ή μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και την 13η σύνταξη, προτάσεις που θα αποτελέσουν τον κορμό της προγραμματικής πρότασης του κόμματος στη ΔΕΘ.

Σχετικά με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο κ. Καλπάκης χαρακτήρισε τα δεδομένα «κόλαφο για την κυβέρνηση», επισημαίνοντας ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ από την εικόνα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες. Η έντονη κόπωση και η έλλειψη προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστούν αναγκαία μεγαλύτερες επενδύσεις στο δημόσιο και όχι την ιδιωτικοποίησή του