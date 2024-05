Τον πρόεδρο του ΚΕΑ και υποψήφιο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Κομισιόν Βάλτερ Μπάιερ συνάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης στο δρόμο της επιστροφής από τη Δυτική Όχθη.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει: «Στο δρόμο της επιστροφής από τη Δυτική Όχθη, συνάντησα τον Walter Baier, τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και τον υποψήφιο μας για να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επισκεφθήκαμε και οι δύο για τους ίδιους λόγους: Για να υποστηρίξουμε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και για μια άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Για να είμαστε η φωνή εκείνων που δεν έχουν φωνή».

On my way home from the West Bank, I met Walter Baier, the President of the Party of European Left and our candidate to lead the European Commission. We both visited for the same reasons: To advocate for peace in Middle East & for an immediate ceasefire at Gaza. To be the voice… pic.twitter.com/N0CtiSPLs8