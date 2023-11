Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, προχώρησε σε εκτενή ανάρτηση για τη Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για το μεσανατολικό.

Σε ένα από τα σημεία της ανάρτησής του στο X (Twitter), ο Στέφανος Κασσελάκης υπογραμμίζει πως «είμαστε ανοιχτά υπέρ της άμεσης κατάπαυσης πυρός. Της επιστροφής όλων των ομήρων. Του τερματισμού της ισραηλινής κατοχής».

On today's International Solidarity Day with the Palestinian People, it is more important than ever for all of us to take a clear stance against the ongoing bloodshed, the loss of thousands of Palestinian civilians and the unacceptable humanitarian crisis in Gaza. Without mincing…