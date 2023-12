Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε θέση για την ακύρωση της συνάντησης Σούνακ – Μητσοτάκη και διαβεβαίωσε πως όσα είπε ο πρωθυπουργός για τα Γλυπτά του Παρθενώνα απηχούν τις απόψεις όλων των Ελλήνων.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, στην εκπομπή “World at One” με τη Sarah Montague, στο BBC Radio 4,δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δεν θα ήθελα να παρέμβω στα εσωτερικά σας. Δεν θα ήταν ευγενικό. Θα πω όμως ότι ήταν μια άσχημη μέρα. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός σας όταν το σκεφτεί ξανά, θα καταλάβει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ένα σημαντικό πρόσωπο, το οποίο ο ελληνικός λαός το επανεξέλεξε και το τίμησε ξανά με την εμπιστοσύνη του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής: αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στη συνέντευξή του δεν αντιπροσωπεύει μόνο τη δική του γνώμη αλλά τη γνώμη 11 εκατομμυρίων Ελλήνων και εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη».

