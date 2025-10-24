Στα “χαρακώματα” Δούκας και Δένδιας για τον Άγνωστο Στρατιώτη: “Θα τα πούμε στα δικαστήρια” – “Όχι στην υποβάθμιση του μνημείου”

Στα άκρα οδηγείται η διαμάχη του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στον απόηχο ψήφισης της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Με την τροπολογία πλέον η ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα του μνημείου περνά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ανακοίνωσε πως θα αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία τον καθαρισμό.

Μετά την προειδοποίηση του Χάρη Δούκα ότι θα προσφύγει ως Δήμος Αθηναίων στη Δικαιοσύνη επειδή παραχωρείται αντισυνταγματικά σε ιδιώτες το δικαίωμα καθαρισμού που έχουν οι δήμοι, το υπουργείο Άμυνας, με μια λιτή αλλά αυστηρή ανακοίνωση διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του μνημείου.

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό,τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Αθηναίων είχε δηλώσει ότι θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με αφορμή τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που ανέφερε στο Action24 ότι «μέρος της φροντίδας» που περιλαμβάνεται στην τροπολογία «είναι και η καθαριότητα».

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», αναφέρει στη δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων.



Όπως είναι αυτονόητο ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του… pic.twitter.com/ArYcLngETz— Haris Doukas (@h_doukas) October 24, 2025

Ο “πόλεμος” ανακοινώσεων και η λύση του ιδιώτη

Χθες Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κάλεσε στο Πεντάγωνο τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για να του υπογραμμίσει ότι δεν προκύπτει ότι ο καθαρισμός του χώρου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών, φεύγει από την αρμοδιότητα του Δήμου της Αθήνας.

Ο κ. Δούκας το αρνήθηκε και παρέπεμψε στις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος την Τρίτη κατά τη συζήτηση της τροπολογίας στη Βουλή τού είχε προσάψει ότι «δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο». «Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω» είχε πει ο κ. Μητσοτάκης.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

«Καλή τους τύχη» έγραψε σε ανάρτηση του ο Χάρης Δούκας, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συνάντηση των δύο πλευρών.

Απαντώντας στον δήμαρχο Αθηναίων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισήμανε τα εξής: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Ακολούθησε νέα απάντηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος ανέφερε: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας».

«H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί.

Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής.

Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους» ανταπάντησε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα το Πεντάγωνο.