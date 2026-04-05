Σπήλιος Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες”

Σε δήλωση για την εμπλοκή του ονόματος του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο ο πρώην υπουργός, Σπήλιος Λιβανός, το απόγευμα της Κυριακής (5/4).

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες του είχαν στόχο την εμπέδωση κανόνων δικαιοσύνης στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων, επισημαίνοντας ότι η ακεραιότητά του αποτελεί, όπως αναφέρει, αδιαμφισβήτητη.

Η δήλωση του Σπήλιου Λιβανού

Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις.

Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.

Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην νηφαλιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου.