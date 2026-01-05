Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό των Θεοφανείων

Το πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Σωκράτης Φάμελλος: Στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό των Θεοφανείων
DEBATER NEWSROOM

Στη Θεσσαλονίκη θα παρευρεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει την Τελετή Καθαγιασμού των Υδάτων στον Α’ Προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

