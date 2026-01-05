Σωκράτης Φάμελλος: Στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό των Θεοφανείων

Στη Θεσσαλονίκη θα παρευρεθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει την Τελετή Καθαγιασμού των Υδάτων στον Α’ Προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης.