Σοφία Μητσοτάκη: «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια» – Η οργισμένη αντίδραση σε δημοσίευμα για την επιστροφή της από το Ντουμπάι

Την έντονη αντίδραση της κόρης του πρωθυπουργού, Σοφίας Μητσοτάκη, προκάλεσε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος πτήσης 50.000 ευρώ.

Μέσω ανάρτησής της στα social media, η Σοφία Μητσοτάκη διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «fake news» και σχολιάζοντας: «Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια». Η ίδια εξηγεί ότι επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, όπου εργάζεται τον τελευταίο καιρό.

Στην ανάρτησή της διευκρινίζει ότι επιβιβάστηκε σε «προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες» και προσθέτει: «Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη».

Η Σοφία Μητσοτάκη εκφράζει τη δυσφορία της για τη διασπορά ανακριβών πληροφοριών: «Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες… Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά».