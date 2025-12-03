Σκέρτσος για Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: “Μια Ελλάδα με όλους, για όλους”

«Για την κυβέρνηση αυτή, αποτελεσματική πολιτική για την αναπηρία είναι εκείνη που δίνει καθημερινές μάχες για να λυθούν δεκάδες προβλήματα και να θεραπευτούν, δυστυχώς, πολλές εστίες αδράνειας που έχουν συσσωρευτεί για δεκαετίες στη χώρα μας, στερώντας την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και τις ίσες ευκαιρίες από τα άτομα με αναπηρία».

Αυτό επισημαίνει, σε ανάρτησή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και προσθέτει:

«Γι’ αυτό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ως επικεφαλής του συντονιστικού μηχανισμού για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δρομολογήσαμε μαζί με την αρμόδια υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου και την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, την επίλυση ενός πάγιου -και ίσως του σημαντικότερου- αιτήματος της κοινότητας των τυφλών στη χώρα μας.

Δυστυχώς, η ελληνική Πολιτεία είχε δείξει αδικαιολόγητη αδράνεια, διαχρονικά, για τη δημιουργία ενός προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης εκπαιδευτών για τα τυφλά άτομα, με συνέπεια οι ελάχιστοι πλέον εκπαιδευτές να μην επαρκούν για τις ανάγκες των περισσότερων από 17.000 πολιτών με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε με άρτιο τρόπο και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ξεκινά από τις αρχές του 2026 υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και της εξαιρετικής διοικήτριάς του κυρίας Σοφίας Χαμονικολάου, με στόχο να αποκτήσουμε 40 νέους εκπαιδευτές που θα καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης τυφλών ατόμων, ανηλίκων και ενηλίκων, σε όλη τη χώρα».

Και, όπως σημειώνει ακολούθως ο υπουργός Επικρατείας, «γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα της αναπηρικής κοινότητας παραμένουν πολλά και δεσμευόμαστε ότι καθημερινά προσπαθούμε να δίνουμε πρακτικές και βιώσιμες λύσεις σε κάθε ένα από αυτά ώστε να πετύχουμε στην πράξη το όραμά μας για μια Ελλάδα με όλους, για όλους».

Κλείνοντας, παραπέμπει στη σχετική ιστοσελίδα, από όπου «μπορείτε να ενημερωθείτε για τον πλήρη απολογισμό δράσεων όσων έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο χάρη στα τακτικά newsletters που καταγράφουν την πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής μας». Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: https://amea.gov.gr/coordination/newsletters