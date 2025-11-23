Σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία – Στις 18:00 ψηφίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας για τις εσωκομματικές εκλογές, από τις οποίες θα προκύψουν οι νέες ηγεσίες των Διοικούσων Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), καθώς και οι σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο προσεχές Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Συνολικά 122.546 ενεργά μέλη καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2021 και ενισχυμένος με νέες εγγραφές.

Για τις 3.500 κομματικές θέσεις έχουν κατατεθεί 7.200 υποψηφιότητες, με το ποσοστό ανανέωσης στα προεδρεία να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 60%. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε 1.200 κάλπες σε 233 σημεία της χώρας, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου.

Περισσότερα από τα μισά μέλη της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στη διαδικασία ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών, το 42% είναι γυναίκες, το 48% εργάζεται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, ενώ το 25% είναι συνταξιούχοι.

Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με εξαίρεση λίγες περιπτώσεις όπου ενδέχεται να απαιτηθεί δεύτερος γύρος στις 30 Νοεμβρίου.

Οι νέοι Πρόεδροι, τα Συμβούλια και οι σύνεδροι θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την άνοιξη, το οποίο θα προηγηθεί σειρά Προσυνεδρίων σε όλη την επικράτεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψηφίσει στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων. Ο ίδιος έχει υπογραμμίσει την καθοριστική συμβολή των κομματικών οργανώσεων στην προετοιμασία των επόμενων εκλογών, δίνοντας έμφαση στον ρόλο των μελών και των στελεχών στην επικοινωνία με την κοινωνία και στη διαμόρφωση της στρατηγικής για τις εθνικές εκλογές του 2027.