Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω “Πίρι Ρέις” – Έκτακτη, τεράστια άσκηση ετοιμότητας σε Αιγαίο και Έβρο

Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων διατάχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 17/9 με ακτίνα από τον Έβρο μέχρι την Μεγίστη, με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.

Η εντολή δόθηκε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και αφορά την ενεργοποίηση της Δύναμης Δέλτα, της Διακλαδικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος της άσκησης είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αν και στρατιωτικές πηγές δεν παραγνωρίζουν ότι πρόκειται για «δείγμα αποτροπής και επίδειξης ισχύος», με δεδομένο ότι θα μετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή”, από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε ελληνικά νησιά, ενώ στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρος ο στόλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άσκηση γίνεται στον απόηχο, μεταξύ άλλων, και των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του “Πίρι Ρέις”.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας:

“Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ”.

Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) .