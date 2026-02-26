Πυρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης στην Βουλή μετά την απόφαση για το “Predator”: “Ιστορική ημέρα για την ελληνική Δημοκρατία”

Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω της παράνομης εφαρμογής Predator έγινε γνωστή μεσούσης της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας και αναφέρθηκε σε αυτήν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.

«Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους τέσσερις κατηγορουμένους οι οποίοι συνδέονται με την κυβέρνησή σας. Συνδέονται με την κυβέρνησή σας στελέχη των εταιρειών Intellexa και Krikel για την υπόθεση των υποκλοπών. Τους έκρινε ένοχους για τα πλημμελήματα. Γιατί οι ελεγχόμενοι από εσάς εισαγγελείς, η κυρία Αδειλίνη και ο κ. Ζήσης, φρόντισαν να μην έχει ακόμη ελεγχθεί κανείς για κακουργήματα. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό και θα είναι μέρα μεσημέρι, εμείς θα είμαστε εδώ, εσείς δεν ξέρω αν θα είστε εδώ», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και ανέγνωσε απόσπασμα της απόφασης του δικαστηρίου.

«Άπαντες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι για τρία πλημμελήματα. Αθέμιτη επέμβαση σε σύστημα αξιολόγησης τετελεσμένη και κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή για πέντε παθόντες και σε απόπειρα για ογδόντα δύο παθόντες. Επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για πέντε παθόντες και σε απόπειρα για ογδόντα δύο παθόντες. Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών», ανέγνωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να καταγγείλει: «Όλα αυτά γίνανε υπό την φτερούγα του κ. Μητσοτάκη». «Το δικαστήριο παράλληλα αποφάσισε τη διαβίβαση των Πρακτικών στην Εισαγγελία για σειρά ζητημάτων, με τον Εισαγγελέα να αναφέρει ότι η έρευνα που διεξήχθη από τον κ. Ζήση και την κυρία Αδειλίνη, από τον Άρειο Πάγο, από τους διορισμένους τής κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν εντελώς ελλιπής για την αποκάλυψη της αλήθειας», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η απόφαση αποδεικνύει, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία κάνει τη δουλειά της, ερευνά υποθέσεις, καταγγέλλει, δικάζει, καταδικάζει, όπως πρέπει να κάνει σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατία και σε κάθε κράτος δικαίου που σέβεται τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, η υπόθεση έχει τον δρόμο της. Θα δούμε τα υπόλοιπα», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την ελληνική Δημοκρατία. Ένας δικαστής και ένας εισαγγελέας σε ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο, στην Αθήνα, έσωσαν την τιμή της Πολιτείας και της ελληνικής Δικαιοσύνης, απέναντι στη δυσώδη, σκοτεινή υπόθεση των υποκλοπών, παρά τους χειρισμούς τους μέχρι σήμερα, κυρίως από την ηγεσία της Δικαιοσύνης, παρά την αρχειοθέτηση, παρά τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ελληνική πολιτεία το σκάνδαλο αυτό», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος για να επισημάνει ότι «το δικαστήριο έκρινε άπαντες όσους κατηγορούνται ένοχους με βαρύτατες ποινές, για τη χρήση του παράνομου, κατασκοπευτικού λογισμικού predator, που σύμφωνα με τον εισαγγελέα της έδρας, αποτέλεσε απειλή για τον πυρήνα της δημοκρατίας, προσέβαλε θεμελιώδη δικαιώματα, καταρράκωσε το κράτος δικαίου, προσέβαλε ακόμα και την ίδια την εθνική ασφάλεια».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη διαβιβάζει τον φάκελο στην Εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση και για άλλες πράξεις μεταξύ των οποίων και πράξεις κατασκοπείας, με ένα λογισμικό το οποίο το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε να εξαχθεί σε τρίτα κράτη, ανελεύθερα καθεστώτα της Αφρικής». Αυτό, όπως τόνισε, «δεν είναι μόνο δικαίωση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, που μόνος πήρε την απόφαση να κάνει μηνυτήρια αναφορά, δεν είναι μόνο δικαίωση των δημοσιογράφων που έδωσαν τον αγώνα της ερευνητικής ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, δεν είναι μόνο δικαίωση της ΑΔΑΕ και του επικεφαλής της. Είναι η δικαίωση της δημοκρατίας, όλων όσοι δεν λύγισαν, όλων όσοι έδωσαν και δίνουν τον αγώνα, απέναντι σε όσους έλεγαν ότι πρέπει να υποσταλεί η σημαία». O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε «πού είναι τα άλλα θύματα του predator, πού είναι οι υπουργοί, πού είναι οι κρατικοί αξιωματούχοι, οι μεγαλοσχήμονες, οι λαλίστατοι, που κρατούν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, γιατί δεν υπέβαλαν εγκλήσεις, αναφορές, μηνύσεις, γιατί δεν ήταν μάρτυρες κατηγορίας σε αυτή τη δίκη».

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την ελληνική δημοκρατία, για την ελληνική δημοσιογραφία και όσους και όσες προσπάθησαν, παρά τα βέλη και τη λοιδορία που δέχθηκαν, να κρατήσουν ψηλά αυτή την υπόθεση. Είναι σημαντική μέρα για την ελληνική Δικαιοσύνη ότι ένας εισαγγελέας και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σήκωσε ανάστημα. Είναι σημαντική μέρα για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο αυτής της χώρας, της Μεταπολίτευσης», δήλωσε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου αναφερόμενη στην απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.

Η κυρία Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε και «στον Χρήστο Ράμμο και όλους τους ανθρώπους της ΑΔΑΕ που τότε προσπάθησαν, με νύχια και με δόντια, να σώσουν αυτό που στη δημοκρατία λέγεται κράτος δικαίου». Όπως επισήμανε η κυρία Αναγνωστοπούλου, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε, εκτός από την καταδίκη των εμπλεκομένων, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα. «Κι εδώ είναι που η απόφαση αυτή αφήνει πολύ ισχυρό θεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα» είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς σημειώνοντας ότι «ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ήταν και υπουργοί, ήταν η στρατιωτική ηγεσία, ήταν οι άνθρωποι που ασχολούνταν με τα εξοπλιστικά αυτής της χώρας, δηλαδή ήταν δημόσιοι λειτουργοί, εκλεγμένοι ή μη, που έχουν εντολή από το Σύνταγμα να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια της χώρας» και συνεπώς τίθεται μείζον θέμα συνταγματικό και δημοκρατίας.