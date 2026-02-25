“Πυρά” της Ακρίτα κατά του Καρανίκα: “Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Άδωνι”

Η Έλενα Ακρίτα εξαπέλυσε “πυρά” κατά του Νίκου Καρανίκα απαντώντας στην κριτική εις βάρος της από τον πρώην σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, η κ. Ακρίτα, σε ανάρτησή της στο Facebook, αποκάλεσε «λακέ του Άδωνη» τον κ. Καρανίκα, καλώντας κάποιον να «του δώσει μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε ότι «όταν είσαι ο Καρανίκας η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου. Κι αυτή είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με το θλιβερό του το σαρκίο».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

Τα έβαλε με τον Τσίπρα, τα έβαλε με τον Πολάκη, τα έβαλε με μένα. Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Αδωνη.

Όταν είσαι ο Καρανίκας η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου. Κι αυτή είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με το θλιβερό του το σαρκίο.

Η επίθεση του Καρανίκα

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ο Νίκος Καρανίκας επέκρινε τη θέση που πήρε η Έλενα Ακρίτα για τα επεισόδια εις βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια και υποστήριξε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα έπρεπε να την είχε διαγράψει.

«Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας – δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία… δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…» είπε ο Νίκος Καρανίκας.

Ερωτηθείς για το εάν με τον όρο «influencer» αναφέρεται στην Έλενα Ακρίτα, ο κ. Καρανίκας απάντησε: «Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε – γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά».