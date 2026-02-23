Κόντρα Καρανίκα – Πολάκη στα social media: “Στέκεσαι γονυπετής σε Φάμελλο, Γεροβασίλη” – “Είσαι παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο”

Διαδικτυακός καυγάς ξέσπασε μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Καρανίκα με αφορμή ανάρτηση του πρώην σύμβουλου του Αλέξη Τσίπρα για τα επεισόδια κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας.

Η κόντρα ξέσπασε όταν ο Καρανίκας έκανε αναφορά σε “συνδικαλιστές-τραμπούκους χωρίς επιχειρήματα”. Αυτή η τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Καρανίκα χαρακτηρίζοντάς τον «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» και κατηγορώντας τον ότι «γλείφει» τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Νίκος Καρανίκας δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο του Παύλου Πολάκη και χαρακτήρισε συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του «γιατί είναι αριστερός». Στην ανάρτησή του αντέκρουσε τις κατηγορίες, περιγράφοντας τον Παύλο Πολάκη ως «για λύπηση».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο βουλευτής, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτης Φάμελλος και την Όλγα Γεροβασίλη

Τα σχόλια Πολάκη – Καρανίκα