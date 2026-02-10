«Πυρά» Γεροβασίλη σε Καρυστιανού – «Το “όλοι ίδιοι είναι” το έχουμε ακούσει από την Χρυσή Αυγή» (Βίντεο)

«Πυρά» κατά της Μαρίας Καρυστιανού για την ατάκα «όλοι ίδιοι είναι» εξαπέλυσε σε δηλώσεις της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 υποστήριξε μεταξύ άλλων πως κάποια από τα λεγόμενα της «τα έχουμε ακούσει από την Χρυσή Αυγή».

Παράλληλα, όπως υποστήριξε «οι θέσεις της είναι άκρως συντηρητικές έως ακροδεξιές» τόσο για το μεταναστευτικό όσο και για τα εθνικά ζητήματα.

Από εκεί και πέρα, η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρθηκε και στην παρουσία της στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στα Ιωάννινα τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «έκατσα ρώτη σειρά στην ομιλία Τσίπρα γιατί… δεν είχε εξώστη!».