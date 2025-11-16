Πολυτεχνείο: Τα κόμματα που κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο για την 52η επέτειο

Το παρών έδωσαν αντιπροσωπείες κομμάτων την Κυριακή 16/11 στο μνημείο για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο σημείο, όπου και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο θέλοντας να τιμήσει τους νεκρούς.

«52 χρόνια μετά την εξέγερση των νέων στο Πολυτεχνείο, η παρουσία της νέας γενιάς, σήμερα εδώ, δείχνει ότι οι Έλληνες θυμούνται, μαθαίνουν από την ιστορία και υπερασπίζονται τα αιτήματα για “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία. Είναι υποχρέωση, όλων μας, να τιμούμε το παρελθόν, αλλά κυρίως να αγωνιζόμαστε για το αύριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική πρόοδο και ειρήνη» ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν τόσο αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. «Το Κόμμα μας τιμά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και τιμά επίσης τους νεκρούς και όλους τους αγωνιστές του. Τα συνθήματα του εμπνέουν και σήμερα τον λαό μας στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν» τόνισε ο Δημήτρης Αρβανιτάκης.

Από την πλευρά του για την ΚΝΕ ο Βαγγέλης Μαγνήσαλης υποστήριξε με δηλώσεις του: «Τιμάμε τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, συνεχίζοντας τον αγώνα για τα ανεκπλήρωτα ιδανικά, τα επίκαιρα συνθήματά του, στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την εμπλοκή της χώρας που αναβαθμίζεται με τις επικίνδυνες ενεργειακές και στρατιωτικές συμφωνίες που υπογράφει η κυβέρνηση και στηρίζουν τα κόμματα του συστήματος».