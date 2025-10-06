Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: “Καλές θάλασσες με την 5η διάσπαση – Όλοι θα κριθούν στις πράξεις και όχι στις προθέσεις”

Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, σχολίασε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πολάκης εύχεται «καλές θάλασσες» με αφορμή την ατάκα του πρώην πρωθυπουργού: «Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες» ενώ σημειώνει πως το «καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία». Κατέληξε στο ότι «όλοι θα κριθούν στις πράξεις και όχι στις προθέσεις».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πολάκη:

1)Αρα η συζητηση δεν γινοταν «ερημην»

2)Καλες θαλασσες λοιπον …(με την 5η διασπαση ….)

3)Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρεψουμε το καθεστως Μητσοτακη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μονο ετσι πεφτει το καθεστως διαφθορας!

4)Το καραβι του ΣΥΡΙΖΑ τους εχει τους στοχους, εκανε και την προταση για την προοδευτικη συνεργασια.

5)ΟΛΟΙ θα κριθουν στις πραξεις ,οχι στις προθεσεις.